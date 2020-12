Le Seigneur des Anneaux : les acteurs des films veulent sauver la maison de Tolkien

JRR Tolkien a vécu longtemps dans une maison d’Oxford en Angleterre. C’est d’ailleurs là que l’auteur a écrit ses œuvres les plus célèbres Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Les fans de l’auteur aimeraient transformer cette demeure en centre littéraire dédié à l’œuvre de Tolkien. Pour cela, ils doivent racheter la maison, qui sera sinon vendue à des particuliers.

L’ancienne maison de JRR Tolkien à Oxford – Crédit : Project Northmoor

L’ancienne demeure de Tolkien a été précédemment mise en vente au prix de 6 millions de dollars. Pour la sauver, l’écrivaine Julia Golding a lancé Project Northmoor, une levée de fonds qui servira à racheter la maison. La résidence a donc été pour l’instant retirée du marché, afin que le groupe ait une chance de pouvoir récolter l’argent nécessaire. Son prix a également été réduit. Elle est désormais à vendre pour 5,3 millions de dollars.

Gandalf, Bilbon et Gimli au secours de la maison de Tolkien

Plusieurs célébrités apportent leur soutien au projet, dont plusieurs acteurs des films de Peter Jackson. Ian McKellen (Gandalf), John Rhys-Davies (Gimli) et Martin Freeman (Bilbon) se sont ainsi joints à l’initiative. L’idée derrière cet achat est de transformer la demeure construite en 1924 en un centre littéraire entièrement consacré à l’œuvre de Tolkien. Le lieu accueillera des visiteurs, mais aussi des cours.

Les acteurs des films et d’autres personnalités ont réalisé une vidéo pour inciter les fans de l’auteur à faire un don au projet. Tous insistent sur l’impact qu’a eu l’œuvre de Tolkien sur la littérature mondiale et donc sur l’importance de créer un tel centre en son honneur. « Étonnamment, étant donné son importance, il n’y a aucun centre consacré à Tolkien nulle part dans le monde. », déclare l’interprète de Gimli. « Nous ne pouvons y parvenir sans le soutien de la communauté mondiale des fans de Tolkien. », ajoute Ian McKellen. La levée de fonds se déroulera du 2 décembre au 15 mars 2021. Le Project Northmoor espère pouvoir rassembler 6 millions de dollars, afin de pouvoir financer les rénovations de la maison et les installations nécessaires au centre littéraire.

L’héritage de Tolkien continue également à vivre dans de nouveaux romans. Un nouveau livre intitulé La Nature de la Terre du Milieu et écrit par un professeur d’Oxord sortira en effet en 2021.

Source : SCREEN RANT