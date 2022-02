Le Seigneur des Anneaux : The Rings of Power ne sera pas truffé de sexe comme Game of Thrones

La série The Rings of Power n’inclura pas de scènes de violence et de sexe au niveau de celles de Game of Thrones. Une mise au point faite par le showrunner du préquel qui devrait rassurer les fans inquiets à ce sujet.

The Rings of Power – Crédit : Amazon Studios

Après une longue attente, nous avons enfin découvert l’intrigue de la série Le Seigneur des Anneaux intitulée The Rings of Power. Celle-ci reviendra en long et en large sur la fabrication des anneaux de pouvoir, des milliers d’années avant les aventures de Frodon et consorts. L’année dernière, des fans s’étaient toutefois offusqués de la présence d’une coordinatrice d’intimité sur le tournage. Démocratisé depuis la vague #MeToo, ce métier consiste à soutenir les comédiens et comédiennes chargés de tourner des scènes de sexe tout en vérifiant qu’ils soient bien consentants.

Une note de casting, indiquant que les acteurs devaient être à l’aise avec la nudité partielle ou totale, avait également été repérée. Des fans puritains avaient alors lancé une pétition exhortant la production à respecter l’oeuvre de Tolkien « remplie d’un incroyable symbolisme chrétien » et dénuée de sexe. Interrogé par Vanity Fair, le showrunner Patrick McKay a tenu à apporter des précisions au sujet de The Rings of Power dont voici les premiers visuels.

À lire > Le Seigneur des anneaux : les fans se déchaînent sur le nom de la série Amazon

The Rings of Power : la série pourra se regarder en famille

D’après lui, la Terre du Milieu ne sera pas le théâtre de parties de jambes en l’air et de scènes d’une violence inouïe à la manière de Game of Thrones. L’objectif est « de réaliser un spectacle pour toute la famille, pour les enfants de 11, 12 et 13 ans, même s’ils doivent parfois se cacher les yeux si c’est un peu trop effrayant », précise-t-il. D’après lui, l’oeuvre source de Tolkien est parfois « glaçante, très intense, plutôt politique et sophistiquée ». Mais elle est également « réconfortante, inspirante et optimiste », mettant en exergue « l’amitié, la fraternité et les opprimés luttant contre les ténèbres ».

Pour rappel, la série commencera sa diffusion le 2 septembre prochain sur Prime Video. Pour patienter, vous pouvez découvrir ici les posters officiels de The Rings of Power.

Source : Vanity Fair