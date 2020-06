Le smartphone à l’écran parfait devrait sortir prochainement

Image tirée de la vidéo publicitaire de Visionox – Crédit : Ice Unicerse / Twitter

L’objectif ultime des constructeurs de smartphones est d’obtenir l’appareil au design parfait. Celui dont les bordures sont inexistantes et dont le ratio écran/châssis est le plus proche possible de 100%. Aucun constructeur n’y est encore parvenu dans le monde, mais nombreux sont ceux qui ont tenté avec différentes solutions. Parmi les plus notables, il y a le OnePlus 7 Pro et sa caméra pop-up ainsi que l’iPhone X qui a été le premier de la marque à réduire au maximum les bordures et à accueillir la fameuse encoche pour la caméra frontale.

Il ne faut pas non plus oublier Samsung qui a lancé la mode du poinçon dans l’écran pour la caméra frontale. Ce design est le maintenant le plus populaire chez Android. Le Galaxy S20 Ultra en est lui-même équipé. Le fabricant sud-coréen prévoit d’ailleurs d’utiliser le système pop-up pour le prochain Galaxy A.

Les smartphones chinois pourraient être les premiers au monde à l’écran parfait

Une alternative permettrait d’obtenir l’écran parfait. Comme vous le savez peut-être déjà, il s’agit de cacher le capteur frontal dessous l’écran. Plus facile à dire qu’à faire, c’est l’objectif commun des constructeurs de smartphones. Fini les encoches, les poinçons, les bordures et les pop-up, bonjour la dalle parfaite. En 2019, Oppo et Xiaomi dévoilaient la technologie du capteur dessous l’écran. Xiaomi vient d’obtenir le brevet il y a quelques semaines et travaille maintenant sur son prochain smartphone à la caméra selfie sous l’écran.

La technologie est fin prête. D’après le leaker réputé Ice Universe, l’entreprise chinoise Visionox, spécialisée dans les technologies d’écran, vient d’annoncer la production en masse d’écrans smartphones intégrant le capteur selfie dessous la dalle. Comme Ice Universe a lui-même déclaré, « le premier smartphone à la caméra frontale dessous l’écran va bientôt sortir ».

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ — Ice universe (@UniverseIce) June 8, 2020

Pour le moment, Visionox n’a pas précisé quels seront les premiers constructeurs de smartphones à adopter cette technologie. On se doute néanmoins que ce sera en priorité des marques chinoises telles que Xiaomi, Oppo et peut-être même OnePlus. Un point important reste aussi à vérifier. Il s’agit des performances de la technologie. La qualité d’une telle caméra est-elle suffisamment bonne pour les amateurs de selfie ? Nous devrions en savoir davantage très prochainement.

Source : BGR