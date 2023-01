Le smartphone Honor 70 voit son prix chuter de 100 €

Si vous devez changer votre smartphone, c’est le moment de profiter des soldes d’hiver 2023 pour passer à l’action. En effet, affiché au départ à 599 €, le Honor 70 passe désormais à 499 €, soit une belle remise immédiate de 100 €.

Honor 70 > 499 € chez Amazon

Honor 70 le smartphone est moins cher pour les soldes

Sur le marché depuis seulement quelques mois, le smartphone Honor 70 bénéficie déjà d’un très bon prix chez Amazon. En effet, en passant commande tout de suite, vous pourrez payer votre nouveau smartphone 100 € moins cher que le prix de départ. Avant de vous décider, voici plus de détails sur les caractéristiques techniques du produit concerné.

Le Honor 70 possède un écran OLED incurvé de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz et une définition FHD+ de 2400 x 1080 pixels. A l’intérieur, c’est la puce Snapdragon 778G Plus de Qualcomm qui fera tourner l’ensemble de vos applications préférées. Son autonomie est également très correcte grâce à une batterie de 4800 mAh et à la recharge rapide disponible pour les gros utilisateurs.

Cependant, si ce modèle ne correspond pas à toutes vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.