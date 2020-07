Le Huawei Mate 20 Pro à seulement 599 € pour les soldes

Le très performant smartphone Huawei Mate 20 Pro est proposé par Darty avec une réduction de 300 €. Cela fait passer son prix de 899 € à seulement 599 €. Ce n’est pas cher pour un modèle très complet et d’une redoutable efficacité. Il est disponible en trois coloris : noir, bleu et violet.

Le Mate 20 Pro de Huawei est un smartphone haut de gamme, sorti fin 2018 et aujourd’hui accessible à bon prix, compte tenu de ses hautes performances dans différents domaines, comme la photo. Bien qu’il soit équipé d’un écran de grande taille (6,39 pouces), ses dimensions et son poids demeurent raisonnables (7,2 x 15,7 x 0,86 cm pour 189 grammes). Le smartphone a en outre l’avantage d’être certifié IP 68 et ne craint donc ni l’eau ni la poussière. Et s’il n’intègre pas de prise casque, il est livré avec un adaptateur Jack, que l’on peut connecter au port USB de type C.

Le smartphone est équipé d’une dalle OLED incurvée sur les bords, qui délivre une excellente qualité d’affichage, avec une grande luminosité (pour une lisibilité en toutes circonstances), des couleurs éclatantes et des noirs parfaits. De plus, la définition de l’affichage est très élevée : 3 120 x 1 440 pixels.

Deux méthodes de déverrouillages sont proposées : par reconnaissance du visage ou par l’intermédiaire du capteur d’empreintes digitales, qui est placé sous la dalle OLED. Elles s’avèrent efficaces en pratique.

Les composants du smartphone sont performants, à l’image du processeur Kirin 980, un modèle à huit coeurs qui permet d’exploiter sans aucun problème les jeux les plus sophistiqués. Il est complété par 6 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage. Et ce dernier peut être étendu par l’intermédiaire de cartes mémoire de type NanoSD (format développé par Huawei).

Pour les photos et les vidéos, trois capteurs sont présents au dos du smartphone : le principal (27 mm) de 40 mégapixels, un ultra grand angle (16 mm) de 20 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels (zoom optique 3x). Ils permettent de capturer des images d’excellente qualité, de jour comme de nuit.

Enfin, la batterie de grande capacité (4 200 mAh) assure une bonne autonomie, qui peut atteindre deux jours (en usage modéré). Et celle-ci se recharge très rapidement.

