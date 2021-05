Le smartphone Oppo A54 64 Go est à 208 € chez Cdiscount

Chez Cdiscount, le smartphone Oppo A54 bénéficie d’une réduction et passe à 208 € alors qu’il est en moyenne à 249 € chez les concurrents. Si cette offre vous intéresse, n’attendez pas trop longtemps car l’offre est certainement limitée.

Oppo A54 est à petit prix chez Cdiscount

Si le smartphone Oppo A54 ne vaut pas un smartphone haut de gamme, il présente des caractéristiques techniques suffisantes par rapport à son tarif surtout avec ce bon plan chez Cdiscount.

Ce smartphone en promotion possède une dalle LCD de 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Avec sa puce Snapdragon 480 et ses 4 Go de mémoire vive, cette configuration fera tourner vos fonctionnalités basiques, par contre il ne faudra pas compter sur les jeux 3D les plus gourmands. A savoir que pour le tarif, le smartphone est compatible 5G.

Avec sa batterie de 5000 mAh, un point fort, il sera possible de tenir jusqu’à 2 jours sans charge avec une utilisation raisonnable. Pour la recharge il faudra compter environ 3 heures.

Toutefois si ce modèle ne semble pas répondre à toutes vos attentes concernant les performances techniques, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.