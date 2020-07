Oppo Reno 2Z : un smartphone design et équilibré soldé à 279 €

Le smartphone Reno 2Z du constructeur Oppo est un modèle de milieu de gamme particulièrement efficace, mis sur le marché il y a un moins d’un an. Malgré son prix abordable, il embarque un écran OLED de 6,53 pouces. Ce dernier supporte une définition de 2 340 x 1 080 pixels, qui délivre une excellente qualité d’affichage. Pratique et rapide, le lecteur d’empreintes digitales est placé directement sous la dalle OLED.

L’originalité de ce smartphone réside dans son capteur photo frontal de 16 mégapixels, dédié aux selfies, qui s’extrait automatiquement du bord supérieur du smartphone. Cela permet à l’écran d’occuper une surface maximale, sans l’ouverture (en forme de poinçon ou de goutte d’eau) que l’on peut voir sur de nombreux autres modèles. Les bords de l’écran sont donc très fins.

L’Oppo Reno 2Z fonctionne avec une version modifiée d’Android 9, appelée ColorOS. Il peut accueillir deux cartes SIM et une carte microSD. D’autre part, il intègre également un port USB de type C et une prise casque.

Son processeur Mediatek Helio P90 est assisté de 8 Go de mémoire et de 128 Go d’espace de stockage. L’ensemble procure de bonnes performances et convient parfaitement pour faire fonctionner les jeux les plus exigeants. De plus, la batterie a une capacité de 4 000 mAh.

A l’arrière du smartphone, on trouve quatre capteurs photo/vidéo. Le capteur principal de 48 mégapixels est complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Les deux autres, de 2 mégapixels, permettent d’utiliser un zoom numérique 2x et d’ajouter un effet de flou aux portraits.

