Le smartphone POCO M5 voit son prix chuter de 20 €

Pour acheter un smartphone à petit prix, c’est le moment de profiter de ce bon chez Amazon. En effet, le POCO M5 passe en ce moment à seulement 169,90 € au lieu de 189,90 € soit une remise de 10 %.

Smartphone POCO M5 > 169,90 € chez Amazon

Le POCO M5 bénéficie d’une remise de 10 %

Changer votre smartphone ne devait pas être pour aujourd’hui mais si vous n’avez pas le choix, voici un modèle qui devrait vous intéresser. En effet, actuellement le POCO M5 bénéficie d’une remise de 11 % chez Amazon, son prix chute donc et passe de 189,90 € à 169,90 €. C’est tout de même une économie immédiate de 20 € qu’il ne faudra pas rater.

Toutefois, avant de vous lancer, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques à connaitre. Le smartphone POCO M5 possède un écran Full HD de 6,58 pouces, un processeur MediaTek Helio G99 avec une mémoire vive de 5 Go, un espace de stockage extensible jusqu’à 1 To et une batterie tout à fait correcte de 5000 mAh. Les plus gourmands pourront compter sur la charge rapide pour ne pas être en difficultés.

Si ces critères ne répondent pas à vos besoins, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones avant de valider votre commande.