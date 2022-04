Le smartphone Realme GT Master Edition est à moins de 200 €

Si vous devez changer votre smartphone, c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet, chez Cdiscount, le Realme GT Master est à 198,62 € au lieu de 269,90 €. Pour bénéficier de ce tarif, il faudra effectuer votre commande sur le site Cdiscount.

Le Realme GT Master Edition est à prix réduit chez Cdiscount

Pour changer votre smartphone sans vous ruiner, c’est le moment de profiter de cette belle offre chez Cdiscount. En effet, pour moins de 200 €, vous pourrez donc acheter le Realme GT Master Edition chez Cdiscount. Pour cela, il vous suffira, il vous suffira tout simplement d’ajouter le produit à votre panier et de valider votre commande. Toutefois, auparavant, vous souhaitez certainement connaître les détails sur les caractéristiques du produit.

Le Realme GT Master Edition est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, on y retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 778 et une mémoire vive de 6 Go de RAM. Côté autonomie, elle est tout à fait correcte grâce à une batterie de 4300 mAh.

Si vous avez un doute ou un budget plus élevé, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.