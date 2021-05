Le smartphone Samsung Galaxy Note 20 est à 699 € chez Boulanger

Chez Boulanger, le smartphone Samsung Galaxy Note 20 voit son prix baisser et passe de 959 € à 699 €.

Le smartphone Samsung Galaxy Note 20 bénéficie actuellement d’une belle réduction puisque son tarif passe de 959 € à 699 €. C’est donc une économie de 27 % que propose le site Boulanger.

Le Samsung Galaxy Note 20 passe à 699 € chez Boulanger

Si vous aviez déjà repéré ce smartphone, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Boulanger. A savoir également que vous pourrez bénéficier de la livraison offerte ou si vous préférez retirer directement votre colis dans le magasin Boulanger proche de votre domicile.

Toutefois avant de passer votre commande, voici les caractéristiques techniques. L’écran AMOLED de 6,7 pouces compatible de HDR10+ reste malheureusement bloqué en Full HD à 60 Hz. Concernant les photos, vos clichés seront corrects grâce à son module 64 + 12 + 12 mégapixels. Le smartphone est équipé d’une puce Exynos 990, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, de quoi surfer de façon fluide sur votre smartphone.

Le petit bémol est plutôt du côté de l’autonomie. Avec une batterie de 4300 mAh et une utilisation intense, le smartphone aura certainement quelques difficultés à tenir une journée complète. Pour une utilisation plus raisonnable par contre il devrait tenir jusqu’au soir.

