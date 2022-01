Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à 269,53 € chez Amazon

Si vous avez un budget inférieur à 300 € pour investir dans un nouveau smartphone, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Amazon. En effet, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro passe à seulement 269,53 € au lieu de 329,90 € soit une belle économie de 60 €.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à petit prix

Si le Xiaomi Redmi Note 10 Pro passe 269,53 €, vous avez certainement besoin de connaître plus de détails sur les caractéristiques techniques avant de valider votre commande. Si tel est le cas, il faudra vite effectuer votre commande, car les stocks vont vite partir.

Concernant le smartphone, sachez qu’il possède un écran AMOLED avec un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur se trouve un processeur Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM soit une configuration qui vous permettra d’avoir des performances correctes. Côté autonomie elle est plus que confortable grâce à une batterie de 5020 mAh, en effet vous pourrez tenir plus d’une journée et demie et pour les plus gourmands la charge rapide 33 W vous permettra de récupérer l’équivalent de 66 % de batterie en seulement 30 minutes et 100 % en 1 heure.

Cependant, si vous pensez que ce modèle ne vous correspond pas, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.