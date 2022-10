Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à moins de 200 €

Si vous devez changer votre smartphone mais que votre budget ne peut excéder 200 €, voici un bon plan à ne pas rater. Chez Cdiscount, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à 199 € au lieu de 330 € lors de sa sortie.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro > 199 € chez Cdiscount

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à petit prix

Pour moins de 200 €, vous allez donc pouvoir vous équiper d’un nouveau smartphone, en effet c’est chez Cdiscount que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à 199 €. Avant de lancer votre commande, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques à connaître.

Ce smartphone est équipé d’un écran AMOLED avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, s’y trouve un processeur Snapdragon Qualcomm 732G avec 6 Go de RAM, ce qui vous permettra d’utiliser facilement vos diverses applications préférées. Côté autonomie, il vous apportera une utilisation de plus d’une journée d’autonomie grâce a sa batterie de 5020 mAh. Les plus gourmands pourront bénéficier d’une charge rapide 33 W pour récupérer de la batterie supplémentaire.

Cependant, ceux ayant le moindre doute, pourront consulter notre comparatif des meilleurs smartphones et ensuite effectuer leur commande.