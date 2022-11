Le smartphone ZTE Axon 30 5G voit son prix chuter pour le Single Day

Si vous devez changer prochainement votre smartphone, voici un bon plan chez Aliexpress qui devrait attirer votre attention. En effet, le ZTE Axon 30 5G est à 244 € grâce à un code promo à utiliser au plus tard demain, le 11 novembre.

Smartphone ZTE Axon 30 5G > 244 € chez Aliexpress

Le ZTE Axon 30 5G est moins cher chez Aliexpress

Pour obtenir ce smartphone à petit prix, il vous suffit tout simplement de copier/coller le code promo SDXFR29. La promotion s’appliquera ensuite automatiquement et le prix passera à 244 €. Toutefois, attention le Single Day se termine demain après il sera trop tard.

La marque ZTE n’est pas la plus connue en France mais elle propose des smartphones performants qui devraient répondre à l’essentiel de vos besoins. Concernant le smartphone en question, sachez qu’il possède un écran AMOLED avec une définition FHD+ pour un format de 6,9 pouces et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz, le tout pour une utilisation fluide. A l’intérieur s’y trouve un processeur Snapdragon 870 avec 6 Go de mémoire vive soit une configuration qui vous permettra d’accéder à vos applications quotidiennes. Concernant l’autonomie, vous pourrez tenir votre journée complète si votre utilisation est raisonnable car la batterie est de 4200 mAh.

