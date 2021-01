Le SSD Crucial P2 NVMe 1 To à 99,99€

Chez Amazon, le SSD Crucial P2 d’une capacité de 1 To est proposé à 99,99 € au lieu de 130 €. Il serait regrettable de passer à côté. Cela permet de donner un coup de fouet à un PC vieillissant, et ce, à moindre coût.

SSD Crucial 1 To à moins de 100€

Nous vous avions présenté récemment le Crucial BX500, un SSD de 240 Go à 29,99 €, mais peut-être que la capacité était inférieure à vos besoins. Si c’était le cas, voici un modèle similaire d’une capacité de 1 To, beaucoup plus confortable et surtout au format NVMe, l’interface en vogue.

Le Crucial P2 vous apportera fiabilité et rapidité à un prix très abordable. Fini les temps de chargements trop longs, les transferts de données qui n’en finissent pas, grâce à ses performances bénéficiant de la technologie NVMe tout se fera plus rapidement.

Caractéristiques détaillées :