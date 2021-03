Le SSD M.2 NVMe PNY CS3030 de 1 To est à prix cassé chez Cdiscount

Pour ceux qui recherche de quoi booster les performances de leur ordinateur voici un bon plan à ne pas rater. Chez Cdiscount, le SSD interne M.2 NVMe PNY CS3030 1To affiché à 117,69 € bénéficie d’un code promo de 10 €, ce qui fait chuter son prix à 107,69 €.

SSD interne M.2 NVMe PNY CS3030 1To à prix réduit chez Cdiscount

Concernant les caractéristiques techniques de ce produit, à savoir qu’il offre des vitesses de transfert de 3500 Mo/s en lecture et de 3000 Mo/s en écriture. Il est compatible avec les PC équipés d’une baie M.2 2280 avec les systèmes d’exploitation Linux, Apple MacOS X, Ubuntu 14, Microsoft Window XP / Vista / 7/ 8 / 10.

Il permet également un lancement des applications plus rapides soit 6 fois plus vite qu’avec un SSD SATA. Vous obtiendrez également une meilleure performance globale du système. Sans aucunes pièces mobiles il garantie une durabilité plus élevée et il est moins propice aux pannes. Autre point positif, son côté silencieux, en effet ses bruits de fonctionnement sont moindres. Quant à sa garantie de 5 ans, elle sera à coup sur un argument décisif dans la validation de votre panier.

Pour obtenir ce tarif de 107,69 € n’oubliez pas de copier/coller le code promo 10EUROS qui permettra de vous faire profiter de ce bon plan valable chez Cdiscount. Ne perdez pas trop de temps car l’offre a certainement une durée limitée.