Le SUV Lamborghini Urus passe à l’électrique dans un concept d’un artiste

Le designer Fernando Pastre Fertonani a réalisé un concept d’une Lamborghini Urus électrique, qu’il a nommé Lamborghini Agressivo 2022.

Concept Lamborghini Agressivo 2022 – Crédit : Fernando Pastre Fertonani

Le concept de SUV montre ce à quoi pourrait ressembler la gamme Urus de Lamborghini dans le futur. Fernando Pastre Fertonani a beaucoup d’expérience dans le domaine de la création de voitures du futur. En effet, il est un des designers créatifs du Centre de design Fiat Chrysler au Brésil.

Contrairement au Urus, le concept Lamborghini Agressivo 2022 n’a que deux portes. On remarque également une garde au sol plus élevée, des pneus larges, ainsi que des feux arrière fins, qui se séparent sur le côté pour former un Y. La lettre Y fait partie des éléments stylistiques qui caractérisent depuis toujours le design des voitures du constructeur italien. Parmi les autres éléments, on retrouve notamment les hexagones.

Pour l’instant, on ne sait pas si Lamborghini développe une version électrique de ses voitures les plus populaires. Les fans impatients devront fabriquer la voiture eux-mêmes. Récemment, un père et un fils avaient imprimé une Aventador en 3D et Lamborghini l’avait remplacée par une vraie.

Le concept a même le droit à une vidéo d’un autre artiste

bat.not.bad (Iskander Utebayev), qui avait déjà partagé un concept de porte-clés avec un smartphone intégré pour la Koenigsegg Gemera, a réalisé une vidéo dévoilant le concept de la Lamborghini Agressivo 2022.

On peut voir le SUV électrique garé au milieu d’autres voitures du constructeur italien. La voiture semble sortir tout droit du futur, comme la Lamborghini Vision GT de Gran Turismo sur PlayStation 4. On espère que Lamborghini se convertira rapidement à l’électrique pour proposer une alternative à la Tesla Model X pour les conducteurs les plus fortunés.

Source : Fernando Pastre Fertonani