Le synopsis de The Batman dévoilé, un utilisateur reçoit gratuitement un Pixel 6 Pro, la météo du futur pourrait être catastrophique, c’est le récap’

Un synopsis officiel 5 mois avant la sortie de The Batman, il se fait voler un Pixel 6 mais hérite d’un Pixel 6 Pro à la place, une simulation d’un modèle atmosphérique où la Terre est plus chaude.

La Warner dévoile le synopsis officiel de la nouvelle adaptation The Batman, un utilisateur Reddit commande un Google Pixel 6 et reçoit gratuitement un Pixel 6 Pro, des climatologues simulent le climat extrêmement chaud de la Terre d’avant et les conséquences sur la météo sont alarmantes, c’est le récap’ du jour.

On connaît le synopsis officiel de The Batman

La Warner vient de dévoiler le synopsis officiel de The Batman, la nouvelle adaptation réalisée par Matt Reeves et dans laquelle Robert Pattinson incarne le Chevalier noir. Même si l’on n’apprend rien de l’intrigue, on découvre le ton adopté par cette adaptation. «The Batman est un thriller nerveux et plein d’action dépeignant Batman à ses débuts[…] ». The Batman, qui arrivera le 2 mars 2022 au cinéma en France, devrait donc être encore plus sombre et plus tortueux que les anciennes adaptations.

Lire > The Batman : voici le synopsis officiel du film de 2022

The Batman dévoile son synopsis – Crédit : Warner Bros.

Il reçoit un Pixel 6 Pro à la place d’un Pixel 6

Un utilisateur Reddit a été doublement surpris en voyant le colis Google arriver chez lui. Après avoir commandé un Pixel 6 avec le programme d’achat avec reprise de Google, le colis FedEx devait contenir la boîte du Pixel 6 et la trousse d’achat avec reprise pour renvoyer son ancien smartphone. En ouvrant la boîte, l’utilisateur constate que la trousse d’achat avec reprise est manquante et que la boîte du Pixel 6 a été déchirée et son contenu volé. Heureusement pour le jeune homme, une boîte contenant un Pixel 6 Pro était également présente dans le colis et celle-ci est restée étonnamment intacte.

Lire > Il commande un Google Pixel 6 et reçoit gratuitement un Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 Pro – Crédit : Google

Quand la Terre est trop chaude, la météo devient extrême

Seuls quelques dixièmes de degrés d’augmentation de la température suffisent à bousculer la météo : en effet, on constate ces dernières années que les ouragans se multiplient et que les inondations sont plus violentes. Des climatologues de l’université de Harvard ont simulé un modèle atmosphérique où la Terre est plus chaude de 20 degrés afin d’anticiper les conséquences d’un réchauffement climatique brutal ou le comportement du climat des exoplanètes. Le constat est très alarmant : la planète se verrait subir des tempêtes de pluie, des déluges ou encore des cycles de sécheresse extrêmes. Pour cette étude, les chercheurs Jacob Seeley et Robin Wordsworth se sont basés sur des conditions qui ont réellement déjà eu lieu dans un lointain passé sur Terre.

Lire > Sécheresse absolue, déluges bibliques : quand la Terre est trop chaude, la météo empire