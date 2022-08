Le télescope Jame Webb capture une image absolument spectaculaire

Le télescope Jame Webb a été lancé depuis le centre spatial de Kourou le 25 décembre 2021. Remplaçant du télescope Hubble, et bien plus grand et performant, il a couté environ 10 milliards. Cet investissement pharaonique semble avoir été un bon placement. En effet, le télescope ne cesse de nous ravir par les découvertes qu’il nous transmet, tel le cliché de cette nouvelle galaxie.

Nouvelle galaxie de la constellation Sculpteur – Crédit : NASA, ESA, CSA, STScI

Cette photographie nous dévoile une galaxie en forme de roue de chariot. Elle a été prise dans la constellation Sculpteur à quelques 500 milliards d’années lumières. Cette dernière fut découverte en 1752 par Nicolas-Louis de Lacaille, l’un des principaux astronomes français du XVIIIe siècle, membre de l’Académie Royale des Sciences.

Au-delà de la beauté saisissante du cliché, cette image nous renseigne sur l’histoire de la formation des galaxies. La création de cette splendide forme géométrique est le résultat de la collision entre une grande galaxie avec une plus petite, qui a provoqué une réaction en chaine d’autres phénomènes.

La structure et la forme de cette galaxie est assez rare, avec un anneau central plus lumineux et un autre plus coloré à l’extérieur. Les experts de la NASA émettent l’hypothèse que la collision centrale a progressivement formé des anneaux excentriques. Comme la chute d’une pierre dans un lac crée une série d’ondulations à la surface de l’eau.

Une nouvelle galaxie à observer et à analyser pour les millions d’années à venir

Cette galaxie en forme de roue de chariot est qualifiée par les analystes de la NASA de galaxie annulaire. Elle fait partie d’une classification des moins courantes galaxies jusqu’à présent observées. Très lumineux, constitué de poussières chaudes et de points les plus brillants, l’anneau central est constitué d’un amas de jeunes étoiles.

L’anneau externe comprend, quant à lui, de nombreuses supernovas et étoiles en formation. Il s’est développé et étendu au cours des 440 millions d’années passées. Au contact de nappes de gaz environnantes, l’anneau a favorisé la création de nouvelles étoiles. Nous pourrons observer l’évolution de cette galaxie alors qu’elle continuera de son expansion au cours des millions d’années à venir.

