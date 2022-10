Le téléviseur LG OLED 42C2 bénéficie d’une réduction immédiate de 25 %

Après la TV LG OLED 4K 55 pouces à moins de 800 €, c’est la TV LG OLED 42C2 pouces qui bénéficie d’une réduction. Chez Rue du Commerce, elle passe donc de 1199 € à 899 € soit une belle réduction de 25 %.

TV LG OLED 42C2 > 899 € chez Rue du Commerce

La TV LG OLED 42 pouces bénéficie d’une belle offre chez Rue du Commerce

Vous envisagez de changer de téléviseur depuis un moment mais les prix vous bloquent ? Si c’est le cas, voici une belle offre à saisir dans la limite des stocks disponibles. Avant de craquer, vous souhaitez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit en question.

Concernant ce téléviseur, il possède une belle dalle OLED 4K de 42 pouces, avec un cadre en fibre composite afin de réduire son poids. A l’intérieur un processeur Alpha 9 Gen 5 qui assure des performances plus importantes. Compatible HDR, HDR10 et Dolby Vision IQ, vous pourrez profiter des moindres détails de vos films et de vos séries préférées. Le côté audio avec le Dolby Atmos permettra de vous plonger dans les univers et les ambiances de vos programmes.

