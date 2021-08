Le téléviseur LG OLED 65BX3 est au prix cassé de 1299 €

La télévision LG OLED 65BX3 est actuellement en promo chez Cdiscount et passe à 1299 € au lieu de 1850 €.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, c’est le moment de profiter de cette offre chez Cdiscount. En effet le téléviseur LG OLED 65BX3 est à 1299 € au lieu de 1850 €. Attention comme il s’agit d’une vente flash, vous avez jusque demain pour en bénéficier.

La télévision LG OLED 65BX3 est à prix bas chez Cdiscount

Si depuis un moment vous réfléchissez pour changer votre téléviseur, voici une belle offre à saisir chez Cdiscount. En effet, ce modèle voit son prix chuter pour passer à 1299 €. Un prix très intéressant par rapport à la fiche technique proposée. Avant de valider votre commande en voici plus de détails ci-dessous.

Cette télévision possède un écran OLED de 65 pouces (diagonale de 165 cm) 4K UHD. Le design est élégant et épuré grâce à une dalle fine. Vous pourrez la fixer à votre mur, elle s’intégrera parfaitement à votre salon. Une fois installé dans votre canapé, vous pourrez constater que les contrastes sont infinis avec des couleurs vives magnifiques et des zones sombres prononcées. Grâce au processeur Alpha 7 Gen 3, elle vous assurera une qualité irréprochable qui répondra à vos besoins et à vos envies. Le système audio immersif Dolby Atmos viendra compléter cette qualité d’image pour apporter un son qui vous immergera complétement dans votre film. Avec sa puissance de 40 Watts vous pourrez vous passer d’une barre de son.

Toutefois, si ce modèle ne correspond pas à vos attentes et à vos besoin, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures télévisions.