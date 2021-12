Le téléviseur OLED 4K LG voit son prix chuter de 300 €

Si vous êtes à la recherche d’un téléviseur, c’est le moment de profiter de cette belle affaire chez Rue du Commerce. En effet le téléviseur OLED 4K LG est actuellement à 799 € au lieu de 1099 € soit une belle économie non négligeable de 300 €.

Le téléviseur OLED 4K LG est à 799 €

Si vous comptez changer de téléviseur pour avoir une dalle plus grande c’est le moment de bénéficier de cette promotion. En effet, grâce à une réduction de presque 30 %, le prix baisse donc de 300 € soit une économie à ne pas rater si vous êtes à la recherche de ce type de produit.

Toutefois, avant de valider cette commande, vous souhaitez certainement avoir plus de détail sur ce produit. Sachez que cette télévision possède une dalle OLED 4K de 65 pouces. Élégante et sobre, elle se mariera parfaitement dans votre intérieur et pourra également se fixer au mur si besoin. Cette télévision de la série A1 possède un processeur Alpha 7 de la 4ème génération, ce qui vous donnera une bonne optimisation du traitement des images même si les performances seront inférieures à celles proposées avec l’Alpha 9.

Autre bon point, la possibilité de contrôler la télévision via votre assistant intelligent : Google Assistant, Alexa et Homekit. Cependant, si vous avez un doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures télévisions.