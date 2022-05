Le téléviseur OLED LG 48 pouces est au prix réduit de 639 €

Si vous devez changer votre téléviseur mais que vous voulez avoir de belles performances sans vous ruiner, ce bon plan va forcément vous plaire. En effet, chez Rue du Commerce, le téléviseur OLED LG de 48 pouces bénéficie d’une belle remise et passe actuellement à 639 € au lieu de 719 €.

Téléviseur OLED LG 48 pouces voit son prix chuter

Lorsque l’on veut ou que l’on doit changer sa télévision, le budget peut varier du simple ou double selon les performances désirées mais surtout selon le budget de chacun. Chez Rue du Commerce, vous allez pouvoir allier les deux en achetant ce téléviseur OLED LG de 48 pouces. En effet, avec sa remise de 10 %, vous allez tout de même pouvoir faire une belle économie de 80 €.

Pour ce tarif, vous aurez une belle dalle OLED qui vous apportera de beaux noirs profonds et des couleurs vives incroyables. A noter qu’elle est compatible 4K HDR avec HDR10 et Dolby Vision. Un son et une image qui vous permettront de vous plonger complétement dans votre film ou dans votre série préférée. A noter la présence du processeur Alpha 7 de 4ème génération qui viendra apporter de réelles performances mais attention elles ne seront pas suffisantes pour les gamers.

Toutefois, dans le doute prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs télévisions.