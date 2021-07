Le téléviseur OLED LG 65 pouces est à 1479 € pour les soldes d’été

Pour ceux qui seraient à la recherche d’un nouveau téléviseur, voici une belle offre à ne pas rater chez Rue du Commerce. La télévision OLED LG 65 pouces OLED65BX3LB passe à 1479 € au lieu de 1799 € pour les soldes d’été soit une économie directe de 320 €.

La télévision OLED LG 65″ passe à 1479 € chez Rue du Commerce

Pour acheter ce téléviseur à prix bas, c’est le moment de profiter de cette offre chez Rue du Commerce. En effet, avec une belle remise de 18 % sur le modèle OLED65BX3LB c’est tout de même une belle économie de 320 € que vous pourrez faire. Attention, l’offre étant proposée pour les soldes d’été, le prix risque de grimper d’ici quelques semaines.

Si cette télévision vous attire, vous avez certainement envie d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques. Grâce à son image 4K HDR Dolby Vision IQ vous serez plongé complètement dans l’ambiance de votre film ou de votre jeu vidéo. Le processeur Alpha 7 Gen 3, assurera une qualité irréprochable qui répondra à vos besoins et à vos envies. Le système audio immersif Dolby Atmos viendra compléter cette qualité d’image pour apporter un son qui vous transportera au cœur de votre film. De plus, avec sa puissance de 40 Watts vous permettra de vous passer d’une barre de son. Avec le wifi et le Bluetooth, le téléviseur sera également compatible avec les différents assistants intelligents.

