Le Tesla Cybertruck se dévoile aux curieux dans un musée

Source : Electrek

Les visiteurs du Peterson Museum de Los Angeles ont la chance de pouvoir voir le Cybertruck, grandeur nature, exposé comme une œuvre d’art dans ce musée regroupant 400 voitures parmi les plus belles et les plus célèbres du monde.

Une petite semaine pour aller voir le Cybertruck exposé

Tesla a prêté son pick-up rétrofuturiste électrique au musée automobile Peterson de Los Angeles. Pour la première fois, le Cybertruck est visible par les curieux de tout poil, fans de la première heure comme ceux qui détestent ses lignes droites, son corps d’acier inoxydable ou sa taille démesurée. Force est de constater qu’il ne laisse personne indifférent. La preuve en est qu’il a déjà reçu plus de 500 000 précommandes.

Cette semaine, le prototype du Cybertruck est donc exposé dans le musée, attirant à lui seul de très nombreux curieux, dont nos confrères du site Electrek qui ont publié une vidéo de leur visite. Elle montre la carrosserie d’un très bel inox satiné, qu’il serait d’ailleurs dommage de couvrir d’un vinyle, la meilleure solution d’après Elon Musk pour en changer la couleur. On peut voir aussi les impressionnantes jantes ou enjoliveurs qui ont peu de chance de rester en l’état.

On peut également voir que s’il s’agit du même prototype que celui qui a été présenté sur scène par Elon Musk, les vitres ont été remplacées. On se souvient que la démonstration des vitres incassables ne s’était pas passée comme prévu. Pour les lecteurs qui se trouveraient à Los Angeles, le Cybertruck est visible jusqu’au 27 juin au Peterson Museum dont les tickets coûtent de 16 dollars en tarif normal.

Source : Electrek