Le Thunderbolt 5 pourrait atteindre 80 Gbps, selon une photo volée d’un cadre d’Intel

Intel a annoncé Thunderbolt 4 l’année dernière et cette technologie se trouve principalement sur les ordinateurs portables Tiger Lake de 11e génération de la société. D’après une photo volée issue d’une diapositive tirée d’une des présentations d’Intel, la nouvelle norme pourrait arriver dans peu de temps.

Thunderbolt 4 – Crédit : Intel

Lors d’un récent voyage dans les laboratoires d’Intel en Israël, Gregory M Bryant, vice-président exécutif et directeur général du Client Computing Group d’Intel, a pris quelques photos qu’il a ensuite partagées sur Twitter. Malheureusement, une de ces photos dévoilait une partie d’une diapositive qui devait normalement rester secrète, puisqu’elle contenait certaines des caractéristiques techniques du Thunderbolt 5. Le tweet a rapidement disparu, mais Internet n’oublie jamais rien.

La diapositive partagée par nos confrères d’Anandtech indique qu’Intel vise la « technologie PHY 80G« , ce qui implique qu’il s’agit d’une connexion de 80 Gbps, soit le double de la bande passante des connectiques Thunderbolt 4 et USB 4 actuelles. Pour rappel, le Thunderbolt a été introduit sur les ordinateurs il y a maintenant près de 10 ans.

Que sait-on du Thunderbolt 5 ?

Pour l’instant, le Thunderbolt 4 offre une bande passante de 40 Gbps, il est donc nécessaire d’avoir accès à une bande passante plus importante, en particulier pour les écrans à haute définition. En effet, le Thunderbolt 4 ne permet de gérer que deux écrans 4K à 60 Hz. On imagine donc que le Thunderbolt 5 permettra de gérer des écrans 4K 120 Hz ou 8K 60 Hz, mais il faudra attendre sa présentation officielle pour en savoir plus.

AnandTech souligne que l’une des informations les plus intéressantes sur la diapositive pointe l’utilisation de la « nouvelle technologie de modulation PAM-3. », qui serait une toute nouvelle façon de coder les données. C’est elle qui permettrait au Thunderbolt 5 d’offrir deux fois plus de bande passante. On apprend ensuite que « l’USB 80G vise à prendre en charge l’écosystème USB-C existant. », ce qui signifie que le Thunderbolt 5 utilisera lui aussi une connectique USB-C.

Thunderbolt 5 – Crédit : AnandTech

Source : Apple Insider