Le toit d’une Tesla Model S s’envole sur l’autoroute

La vidéo provient de @Cars01 du réseau social chinois Weibo, mais a rapidement été repostée sur la page Reddit de teslamotors par u/xtothel.

Une Tesla Model S perd son toit sur l’autoroute – Crédit : u/xtothel / Reddit

Certains propriétaires de Tesla semblent avoir des problèmes avec le toit de leur véhicule. Déjà le mois dernier, nous vous rapportions que le toit d’une Tesla Model Y s’était envolé sur l’autoroute. Selon les internautes, cela venait vraisemblablement d’une erreur lors de la fabrication de la voiture.

Ce n’est pas le seul problème dont souffrent les Model S. En effet, Tesla a étendu la garantie de certaines Model S et X à cause d’un problème avec l’eMMC de l’ordinateur central. Rassurez-vous, si vous possédez un véhicule de 2018 ou plus récent, vous n’êtes pas concernés.

Tesla a officiellement réagi à la vidéo qui est devenue virale

En réponse à @Cars01 sur Weibo, Tesla a déclaré « Nous avons immédiatement pris contact avec le propriétaire pour résoudre le problème. Lors de l’enquête initiale, ledit véhicule s’est rendu dans un magasin tiers autorisé pour le remplacement des vitres du toit. Nous ne sommes pas sûrs de la cause et nous poursuivons actuellement l’enquête. ».

Le problème ne semble donc pas provenir d’un défaut de fabrication du Model S comme ce que le Model Y avait connu. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo à la fin de l’article, le toit s’est soudainement envolé. La scène a pu être filmée par la dashcam d’un véhicule qui se trouvait sur une autre voie.

Le conducteur chinois a dû avoir une belle frayeur lorsqu’il a entendu et senti le toit s’envoler. On peut voir la Tesla Model S freiner juste après l’incident. Pour le moment, nous ne connaissons pas les responsables de ce problème de finition. Nous ne savons pas non plus si le propriétaire a pu récupérer son toit sur la route. Le principal est que les dégâts ne sont que matériels, personne ne semble avoir été blessé par la chute du toit en verre de la voiture.

Source : u/xtothel