Le trailer d’Ant-Man 3, les nouveautés d’iOS 16.1, des applications à supprimer, c’est le récap’ !

Les premières images d’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ont été diffusées par Marvel. De nouvelles fonctions sont au menu d’iOS 16.1. Plusieurs applications Android utilisent votre smartphone comme ferme à clics. Place au récap’ !

Ant-Man 3 : voici le trailer !

Vous l’attentiez avec impatience, il a enfin été publié. Marvel vient de poster la bande-annonce d’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania dont la sortie est prévue pour février prochain. L’occasion notamment de voir le grand vilain Kang le Conquérant en action

À lire > Ant-Man 3 : la bande-annonce enfin dévoilée !

Ant-Man 3 © Marvel Studios

Des applications étrangement énergivores

McAfee signale que 16 applications Android sont à supprimer urgemment. Et pour cause, celles-ci visitent à votre insu des pages Internet pour générer du clic et des fausses visites. Ce qui nuit sensiblement à votre autonomie.

À lire > Ces applications populaires vident la batterie dans votre dos, supprimez-les vite !

Android © Pexels



Flopée de nouveautés sur votre iPhone

Le déploiement d’iOS 16.1 a démarré ce lundi. Outre les correctifs, cette mise à jour introduit plusieurs fonctionnalités. Dynamic Island, widgets sur l’écran de verrouillage, clés numériques, prise en charge de Matter… On vous résume toutes les nouveautés dans notre article.

À lire > iOS 16.1 : ces nouvelles fonctions arrivent sur votre iPhone dès aujourd’hui