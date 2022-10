Le trailer du dernier épisode de House of the Dragon, des explications sur l’épisode 9 et ce qu’est un Istar dans le Seigneur des anneaux : le récap

La bande-annonce de l’épisode 10 de House of the Dragon, pourquoi Dracarys n’est pas utilisé dans l’épisode 9 et l’explication de ce qu’est un Istar dans Le Seigneur des anneaux : c’est le récap.

Aujourd’hui dans le récap. Le trailer de l’épisode final de la série House of the Dragon, une explication de la fin de l’épisode 9 et un dossier sur les Istar, dans la mythologie du Seigneur des anneaux.

La bande-annonce de l’épisode 10 de House of the Dragon est arrivée

La bande-annonce du dernier épisode de la première saison de House of the Dragon vient de tomber. Elle promet le début de la guerre civile, la Danse des Dragons, et prédit une autre mort majeure qui devrait arriver juste avant la fin.

Lire : House of the Dragon : le trailer du dernier épisode est là, attachez votre ceinture

Pourquoi Dracarys n’a pas été utilisé dans l’épisode 9 de House of the Dragon ?

Avertissement, cet article contient des spoilers. Mais pourquoi Rhaenys Targaryen, qui se retrouve en position de force à la fin de l’épisode 9 de House of the Dragon, n’a pas utilisé Dracarys ? Elle aurait pourtant pu tout arrêter à cet instant. Les réalisateurs s’expliquent.

Lire : House of the Dragon : mais pourquoi Rhaenys n’utilise pas Dracarys à la fin de l’épisode 9 ?

L’explication sur les Istar

La saison 1 de la série Les Anneaux de Pouvoir s’est achevée sur de grosses révélations. Nous avons notamment appris que l’Étranger était un Istar… Mais de quoi s’agit-il ?

Lire : Les Anneaux de Pouvoir : c’est quoi un Istar ?