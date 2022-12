Le trailer du film Super Mario, le groupe de pirates EVO tombe, Samuel L. Jackson tacle Tarantino : c’est le récap

Aujourd’hui dans le récap : la bande-annonce du film Super Mario Bros est sortie, le groupe de téléchargement illégal EVO ferme ses portes et Samuel L. Jackson tacle Quentin Tarantino au sujet des acteurs de Marvel.

Film Super Mario Bros : une bande-annonce qui met Mario et Luigi à l’honneur

Après la fuite de nouvelles images sur le film hier, Nintendo et Universal Pictures ont officiellement publié la deuxième bande-annonce du film Super Mario Bros. lors d’un Nintendo Direct diffusé dans la soirée. On y retrouve de nombreux éléments et clins d’œils aux jeux, avec une bonne dose d’humour.

Evo, le site de téléchargement illégal, semble avoir mis la clef sous la porte

Le groupe de pirates EVO n’est plus actif depuis plusieurs jours : il a arrêté de diffuser de nouveaux films et séries en P2P depuis vendredi dernier. La presse spécialisée estime que le groupe a été démantelé, tout comme iFT, il y a peu.

Samuel L. Jackson renvoie Tarantino dans les cordes

Tarantino a critiqué dernièrement les acteurs des films Marvel, estimant que les vraies célébrités sont les super-héros qu’ils incarnent. Comédien fétiche du réalisateur et visage de Nick Fury dans le MCU, Samuel L. Jackson n’a pas manqué de répondre au cinéaste.

