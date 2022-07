Le trailer officiel de House of the Dragon, une nouvelle interface pour Prime Video, le tournage de Dune 2 est en cours, c’est le récap’ de la semaine￼

Une nouvelle semaine s’achève et il est temps de faire le point sur les actualités qui ont marqué ces derniers jours. Fans de Game of Thrones et de Dune, réjouissez-vous ! Alors que vous pouvez dès à présent découvrir le trailer officiel de House of the Dragon, une image officialise le début du tournage de la suite du film de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve. Tandis que Prime Video restructure son interface, on apprend que le Samsung Galaxy Z Flip 4 pourrait être plus cher que son prédécesseur.

Une première image du tournage de Dune 2

C’est à Budapest que le tournage de Dune 2 a enfin commencé. Si nous ne connaissons pas le casting complet de ce deuxième volet, nous savons que Thimothée Chalamet et Zendaya seront de retour dans la suite du film de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve. Warner Bros. Pictures a partagé une image du clap utilisé sur le plateau afin d’officialiser le début du tournage.

Dune – Crédit : Warner Bros. Pictures

Nouvelle interface pour Prime Video

Prime Video fait enfin peau neuve et repense son interface afin de rivaliser avec Netflix. Les abonnés pourront désormais profiter d’un système de navigation par menu amélioré, d’un carrousel dédié aux contenus originaux et de repères visuels permettant de dissocier les titres gratuits de ceux disponibles à la location, l’abonnement ou à l’achat. La mise à jour concerne pour l’instant les appareils de salon et les smartphones Android.

Amazon Prime Video

Une IA génère des images 2D en 3D

C’est à Stanford que des chercheurs ont développé EG3D, un modèle d’intelligence artificielle (IA) qui parvient à récupérer des images GAN en 2D et à créer des rendus 3D. Le résultat est saisissant de réalisme. Les images 3D de visages et d’autres objets à haute résolution de l’équipe universitaire ont été partagé par MarketTechPost et l’on vous invite à les découvrir dans notre actu dédiée.

Les résultats d’EG3D © Stanford Computational Imaging Lab

Découvrez la bande-annonce officielle de House of the Dragon

Si ce n’est pas déjà fait, il est grand temps de découvrir le trailer officiel de House of the Dragon. Mercredi 20 juillet, HBO a régalé les fans en dévoilant le trailer de la série préquelle de Game of Thrones, qui racontera les événements apparus au sein de la Maison Targaryen 300 ans avant les événements de la série originale. Encore un peu de patience, House of the Dragon arrivera le 21 août sur OCS.

House of the Dragon © HBO

Le tarif du Galaxy Z Flip 4 serait plus élevé que celui de son prédécesseur

À quelques semaines du Galaxy Unpacked du 10 août, le média indien Pricebaba a diffusé une nouvelle rumeur selon laquelle le futur Samsung Galaxy Z Flip 4 pourrait être vendu plus cher que son prédécesseur. Alors que l’on s’attendait à une baisse de prix pour cette nouvelle gamme de smartphones pliables, le Galaxy Z Flip 4 serait disponible à partir de 1080 euros, soit environ 20 euros plus cher que le Galaxy Z Flip 3.

Le Galaxy Z Flip 3 – Crédit : Daniel Romero / Unsplash

Nos tests et dossiers de la semaine

Petit loupé pour le XPS 13 Plus

Outre un joli design, une excellente qualité d’affichage et un double système biométrique, les arguments positifs sont trop peu nombreux. Pour 1800 euros, on regrette que l’autonomie soit si moyenne, la connectique très limitée, le pavé tactile invisible délicat à utiliser et la webcam en 720p seulement. Face à la concurrence, le Dell XPS 13 Plus est loin d’offrir un bon rapport qualité/prix.

Dell XPS 13 Plus – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Sony Xperia 1 IV : une qualité photo réservée aux experts

Pour commencer, on adore son design élégant, son écran Oled 120 Hz de qualité et la puissance de la plateforme. Avec le Xperia 1 IV, Sony perfectionne l’autonomie et se concentre sur la partie photo : le résultat est excellent de jour, mais bénéficie essentiellement aux experts. Points faibles de ce nouveau smartphone : pour 1400 euros, il est regrettable que la charge soit si peu rapide et on aurait apprécié davantage d’accessoires dans la boîte.

Sony Xperia 1 IV ©Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

On fait le point sur les meilleures séries en streaming disponibles en ce moment

Le mois de juillet est chargé en séries de qualité sur les différentes plateformes de streaming ! Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous avons concocté un guide des meilleures séries à regarder ce mois-ci sur Disney+, Apple+ TV, MyCanal, Prime Video ou encore Netflix.

