Le très endurant smartphone Xiaomi Mi A3, avec écran OLED, est proposé à seulement 209 €

Disponible en trois coloris (noir, blanc ou bleu), le Xiaomi Mi A3 est un smartphone d’entrée de gamme complet et qui fonctionne sous Android One. Il est proposé par la Fnac avec une réduction de 40 €, ce qui fait passer son prix de 249 € à seulement 209 €.

Malgré son prix très raisonnable, le Mi A3 est Xiaomi, commercialisé depuis moins d’un an, s’avère très satisfaisant. Il constitue d’ailleurs à notre avis le meilleur choix actuel en matière de smartphone fonctionnant sous Android One.

Rappelons que ce système d’exploitation a l’avantage de ne comporter aucun logiciel supplémentaire ou aucune fonction développée par Xiaomi (interface MIUI), qui peuvent parfois ne pas plaire ou surcharger inutilement le smartphone. C’est donc de l’Android pur. Autre avantage, les mises à jour sont assurées par Google pendant deux ans.

Crédit : Xiaomi

Le Xiaomi Mi A4 est équipé d’un écran OLED de de 6,01 pouces. Ce dernier supporte une définition de 1 560 x 720 pixels, suffisante dans le cadre d’une utilisation légère du smartphone (et même pour regarder des vidéos). Le lecteur d’empreintes digitales est placé directement sous la dalle. D’autre part, l’écran comporte une petite encoche pour abriter le capteur photo frontal de 32 mégapixels.

Le smartphone intègre un port USB C, une prise jack et un double emplacement pour carte SIM (dont un pouvant accueillir une carte mémoire de type microSD).

Les performances sont assurées par une puce Snapdragon 665, assistée par 4 Go de mémoire et 64 Go d’espace de stockage. L’ensemble permet de jouer dans d’assez bonnes conditions. A l’arrière, trois capteurs photo sont présents : le principal de 48 mégapixels; un deuxième de type grand angle de 8 mégapixels; et le dernier de 2 mégapixels, qui permet de réaliser les effets de flou du mode portrait. En pratique, les clichés s’avèrent de bonne qualité si la luminosité ambiante est suffisante.

Enfin, grâce à sa capacité de 4 030 mAh, la batterie du Mi A3 assure un fonctionnement pouvant atteindre deux, voire trois jours.

