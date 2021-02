Le TV QLED Samsung 55 pouces (QE55Q83T) à moins de 1000 €

Pendant les soldes, Darty propose le téléviseur QLED Samsung QE55Q83T à 999,99 € au lieu de 1299 €.

TV QLED 4K Samsung QE55Q83T à 999,99 €

Si votre téléviseur actuel est un peu à la traîne, vous avez choisi le bon moment pour en changer. Bien évidemment pendant les soldes, les offres ne manquent pas. Actuellement chez Darty, c’est donc le TV QLED Samsung QE55Q83T qui bénéficie d’une belle réduction de 300€, autant dire qu’il serait dommage de passer à côté.

Ce modèle de milieu de gamme devrait avoir tous les atouts pour vous faire craquer, avec sa connectique HDMI 2.1, idéale pour les PS5 et Xbox Series, et sa dalle de 55 pouces vous devriez passer de bons moments. Autre atout, équipée de la technologie Full LED local dimming silver, elle diffusera des images d’une qualité exceptionnelle dans votre salon. Côté son, elle n’est pas en reste puisqu’avec son système OTS et ses 4 haut-parleurs intégrés, le son suivra parfaitement le mouvement pour vous immerger totalement dans votre film.

Pour plus de praticité, la télécommande universelle intégre les assistants vocaux Bixby, Alexa et Google Assistant.

Toutefois si vous avez un doute sur ce produit vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif sur les tv de 2021 ainsi vous trouverez celle qui correspondra le mieux à vos besoins et à vos attentes.