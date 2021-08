Le vélo électrique Xiaomi est à moitié prix chez Cdiscount

La rentrée arrive à grand pas, et vous pensez de plus en plus à investir dans un vélo électrique afin d’éviter les transports en commun ? C’est le moment de profiter de cette belle offre chez Cdiscount. En effet, le vélo Mi Smart Electric Folding Bike de Xiaomi est à 499 € au lieu de 999 €.

Le vélo Mi Smart Electric Folding Bike Xiaomi moins cher chez Cdiscount

Cdiscount va donc vous faire bénéficier d’une remise exceptionnelle de 50% puisque son prix passe de 999 € à 499 €. Vu la réduction incroyable, les stocks vont vite partir, il serait donc judicieux de ne pas trop attendre.

Ce vélo de Xiaomi a de nombreux avantages dont la possibilité de se plier, ce qui vous permettra de le ranger facilement à votre travail ou encore de le monter dans le train si besoin. A savoir également qu’il pèse 2 kilos de plus qu’une trottinette soit 15 kilos. Son châssis en aluminium est solide, il peut supporter jusqu’à 100 kilos.

Son moteur de 250 W va pouvoir vous assister notamment dans vos montées toutefois la vitesse étant limitée à 25 km/h le vélo ne vous fournira pas une aide au-delà de cette vitesse. Grâce à l’écran LCD de 1,8 pouce et à l’application Mi Home, vous pourrez suivre les statistiques comme les kilomètres effectués sur la semaine ou encore votre vitesse moyenne sur vos différents parcours.