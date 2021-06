Le vélo électrique Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike est à moitié prix

Chez Boulanger et chez Darty, le vélo électrique Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike FR est à 499 € au lieu de 999 €.

Pour ceux qui sont à la recherche d’un vélo électrique, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Darty ou chez Boulanger. En effet, le vélo de Xiaomi le Mi Smart Electric Folding Bike bénéficie d’une réduction de 50 % et passe donc à 499 € au lieu de 999 €.

Vélo électrique Xiaomi à 499 € chez Boulanger ou chez Darty

Si vous êtes à la recherche de ce type de modèle, c’est donc une offre à ne pas rater. En effet, les deux sites offrent tous les deux une réduction immédiate de 50 % soit un prix final qui passe à 499 € au lieu de presque 1000 €. A noter également que la livraison vous sera offerte à votre domicile.

Concernant le vélo, il faut savoir que comme une trottinette vous avez la possibilité de le plier afin de le ranger plus facilement ou de le glisser discrètement dans un coin sur votre lieu de travail. Grâce à son châssis en aluminium, il est solide et pèse 15 kilos soit seulement 2 kilos de plus qu’une trottinette électrique.

Il propose une vitesse maximale de 45 km/h pour une autonomie pouvant aller jusqu’à 45 km/h avec un temps de charge de 4 heures.