Le vidéaste Uncle Rich fait renaître une Tesla Model 3 en véhicule tout-terrain

Il n’en est pas à son coup d’essai. Dans deux vidéos toutes fraiches, Uncle Rich, de Rich Rebuilds, a collaboré avec Grind Hard Plumbing Company. Le but ? Transformer une Tesla Model 3 en véhicule tout terrain façon Mad Max. Après avoir obtenu un modèle endommagé, les vidéastes ont décidé de le remettre d’aplomb. Après qu’ils aient remplacé le fusible de la batterie, le véhicule était déjà prêt pour la route. Or leur ambition ne s’arrête pas là : il fallait réellement faire de cette Tesla une nouvelle bête tout-terrain.

Crédit : Rich Rebuilds

Les deux compères ont remplacé l’ensemble des parties abîmées de la voiture. Ils ont fabriqué un pare-chocs personnalisé pour l’avant, offrant un angle d’approche plus optimisé à la conduite tout-terrain. Aussi, le véhicule a également joui d’une amélioration des suspensions et de l’ajout de nouveaux pneus tout-terrain. Ainsi, le passage d’obstacles et l’adhérence des roues à la boue ont été améliorées.

Le test



Quand on connait le savoir-faire de ces deux vidéastes, le résultat et sans surprise. La voiture a pu passer quasiment n’importe quel obstacle en hors-route. Parfois bloquée temporairement, elle a toujours pu s’en sortir relativement facilement.

Or ce n’est pas tout. Dans une seconde vidéo, les comparses vont encore plus loin dans le choix d’obstacles. La voiture finit par coincer. Dans une marre un peu plus profonde que les autres, le pare-chocs arrière s’est détaché. Problème réglé à coups de peinture en aérosol, on repart. Mais cette fois-ci, c’est les roues arrières qui ne conviennent plus, il faut les changer.

Une flaque de boue attendait le véhicule, qui ne s’y est coincé que lorsque les roues se sont embourbées. On peut supposer qu’avec des roues plus grandes, le test aurait pu être réussi. La première casse réellement importante est survenue après un très gros saut. Une roue arrière a finit par craquer. Il faut toutefois garder en tête que le véhicule était déjà passé par de nombreux tourments. Voilà de quoi impressionner, surtout pour un véhicule routier.

Il est vrai que Tesla ne propose pas encore de véhicule tout terrain. Ceci pourrait donc être un avant goût de ce que le Cybertruck aura à proposer.

Source : CleanTechnica