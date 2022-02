Le Vidéoprojecteur compacte de Xiaomi bénéficie d’une belle réduction

Si vous êtes un grand fan du cinéma, voici une façon de vous y croire sans vous déplacer. En effet, le vidéoprojecteur est un bon moyen de reproduire cette expérience et dès aujourd’hui vous allez pouvoir bénéficier de cette promotion chez Amazon pour vous équiper. En effet, le vidéoprojecteur Mi Smart Projector 2 de Xiaomi est à 561,42 € au lieu de 599 €.

Le vidéoprojecteur Mi Smart de Xiaomi passe à 561,42 €

Ce vidéoprojecteur petit format va vous en mettre plein les yeux. En effet, avec sa définition Full HD, il est capable de projeter une image jusqu’à 120 pouces avec une qualité d’image tout à fait correcte. Avec son poids plume de 1.3 kilo et sa petite taille de 11,5 X 15 cm, vous pourrez le déplacer chez vos amis par exemple afin de proposer une véritable soirée cinéma.

Si l’image est satisfaisante, il en est de même pour le son. Grâce à ses 2 hauts-parleurs de 5W vous obtiendrez un son correct avec en plus une prise en charge des codecs Dolby Audio pour un effet surround, un son qui vous immergera complètement dans votre film.

Compatible avec l’assistant intelligent, vous pourrez lancer vos applications via votre voix et côté connectique, le produit est équipé d’un port HDMI, un port USB 2.0 et une sortie jack.