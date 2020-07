Le virus de la COVID-19 circule chez les chauves-souris depuis des décennies

Bien que les chercheurs ne sachent pas encore comment le virus s’est propagé à l’homme, ils pensent que la COVID-19, officiellement connu sous le nom de SARS-CoV-2, peut être retracé jusqu’aux chauves-souris fer à cheval, selon une étude publiée mardi dans Nature Microbiology.

Crédit : rigel / Unsplash

Maciej Boni, épidémiologiste à Penn State, et ses collègues ont examiné les plans génétiques du nouveau coronavirus, ou SARS-CoV-2, et de 67 virus apparentés. L’analyse visait à découvrir l’histoire de l’évolution du SRAS-CoV-2 et à voir si le virus avait échangé des morceaux de matériel génétique avec d’autres coronavirus, un processus appelé recombinaison, pour devenir le pathogène qu’il est aujourd’hui.

Les origines du virus ont été au centre de nombreux débats alors que la pandémie continue à entraver les économies et que le nombre de décès dépasse les 676 000. L’Organisation mondiale de la santé a envoyé des experts en Chine pour étudier la question ce mois-ci après que des responsables du gouvernement américain aient alimenté les spéculations selon lesquelles l’agent pathogène s’est échappé d’un laboratoire chinois.

La lignée du virus qui provoque la COVID-19 semble s’être ramifiée à partir de ses parents viraux les plus proches il y a environ 40 à 70 ans, ont écrit les auteurs dans Nature Microbiology. Et d’autres virus de la même branche de la famille partagent probablement une capacité similaire à s’accrocher aux cellules des voies respiratoires humaines, a déclaré Maciej F. Boni.

« Il est très probable qu’il y ait beaucoup d’autres lignées que personne ne connaît, parce que personne n’a prélevé d’échantillons, qui circulent tranquillement chez les chauves-souris« , a-t-il déclaré. « Potentiellement, toutes pourraient avoir cette capacité d’infecter les cellules humaines.«

L’équipe a conclu que la prévention de futures pandémies nécessitera un meilleur échantillonnage chez les chauves-souris sauvages et la mise en place de systèmes de surveillance des maladies humaines capables d’identifier de nouveaux agents pathogènes chez l’homme et de réagir en temps réel. Il est également important de porter un masque, celui-ci réduit de 65% les risques de contamination.

Source : nature