Le Vivobook Asus OLED 15 pouces est à moins de 550 €

Si vous devez changer votre PC ou tout simplement vous équiper, voici un bon plan qui devrait vous intéresser. En effet, chez Rue du Commerce, le Vivobook Asus OLED 15 pouces bénéficie d’une belle réduction de 31 % et passe donc à 549,99 € au lieu de 799,99 €.

Ce modèle compact et complet va s’en doute retenir toute votre attention surtout depuis qu’il est en promotion chez Rue du Commerce. En effet, grâce à une belle promotion, il vous reviendra à moins de 550 € au lieu de presque 800 €, autant dire une belle affaire à ne pas rater.

Toutefois, avant d’en profiter, pensez à prendre connaissance des caractéristiques techniques du produit concerné. Le Vivobook S15 OLED possède une belle dalle de 15,6 pouces en FHD avec à l’intérieur le processeur Ryzen 5 appuyé par 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Côté autonomie, il est également très performant puisqu’il assure une autonomie de 9 heures soit une journée complète pendant laquelle vous pourrez l’utiliser au travail ou chez vous en télétravail.

