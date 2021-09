Le volant de course avec pédales Logitech G29 sont à prix incroyable chez Amazon

Si vous aimez les jeux de course voici un bon plan susceptible de vous intéresser. En effet, chez Amazon, le volant de course avec pédales Logitech G29 bénéficie d’une belle réduction puisqu’il passe de 399 € à 209,97 € soit une économie immédiate de presque 190 €.

Le volant avec pédales Logitech G29 est à petit prix chez Amazon

Pour obtenir ce tarif, deux offres cumulables vous sont proposées. La première est une remise immédiate que vous pourrez réaliser grâce à Amazon et la seconde est une remise disponible via un coupon promotionnel de 59,88 € précisément. Pour bénéficier de ce coupon, il vous suffira de cocher la case « Utiliser le coupon de 59,88 €« . Une fois le pack placé dans votre panier, la réduction s’effectuera automatiquement et le prix final passera à 209,97 €.

Avant de valider votre commande, voici quelques informations à connaître sur le produit. Le volant de couse avec son pédalier sont compatibles avec les consoles PlayStation 5, PS4, PC et Mac. Grâce au pédalier, vous pourrez conduire de façon réelle et ainsi être complètement immergé dans votre jeu. Concernant le volant, il possède une rotation de 900 ° soit la possibilité de le faire tourner jusqu’à 2 fois et demie. Petit plus, vous pourrez régler les pédales afin de conduire de façon la plus réelle possible.