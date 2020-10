Le Wiko View 5 64Go avec des écouteurs sans fil Wiko et un étui à moins de 180€ chez la Fnac !

Nouveau bon plan chez la Fnac : profitez d’un pack avec le smartphone Wiko View 5 64go Double SIM bleu, des écouteurs sans fil Bluetooth Wiko WiShake Pocket blanc et un étui Smart Folio Wiko noir pour seulement 179€ au lieu de 229€. Une réduction de 50€ à ne pas rater pour ce pack complet et efficace.

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez bénéficier de 50€ de réduction sur un pack contenant :

Le smartphone Wiko View 5 64 Go Double SIM bleu

Les écouteurs sans fil Bluetooth Wiko WiShake Blanc

L’étui Smart folio Wiko noir

Le pack est à 179€ au lieu de 229€. Pour en profiter, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site de la Fnac.

Le Wiko View 5 64Go : un grand smartphone à moins de 200€

Commercialisé depuis le 2 septembre 2020 en France, le Wiko View 5 est doté d’un SoC Mediatek accompagné de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible (via une carte microSD). Il embarque une batterie de 5 000 mAh afin de vous permettre de rester connecté jusqu’à 3,5 jours sans coupure. Son écran de 6,55 pouces a une définition de 1600 x 720 pixels et bénéficie de la technologie d’affichage LCD 60Hz 267ppp.

Coté photo et vidéo, le Wiko View 5 64Go fait fort pour son prix avec des vidéos à 1080p et ses 4 appareils photos à l’arrière (48 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx et 2 Mpx). Sa caméra frontale vous propose quant à elle une définition honorable de 8 Mpx pour des selfies net et précis.

En vous procurant le pack à 179€ chez la Fnac, vous profitez de ce smartphone d’entrée de gamme, mais aussi des écouteurs Bluetooth WiShake Pocket blanc. Très classiques niveau design, ces écouteurs proposent 4 heures d’autonomie et jusqu’à 3 recharges via leur boîtier, soit 16 heures d’écoute au total. Pesant uniquement 4 grammes, ils sont compatibles iOS et Android et certifiés IPX4. Ils résistent donc aux éclaboussures et peuvent convenir pour une activité sportive.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.