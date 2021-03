Le Xbox Live discrètement renommé Xbox Network par Microsoft

Ce n’est pas un secret, la stratégie de Xbox a pris un tournant. Phil Spencer lui-même l’a évoqué, les consoles ne sont plus au centre de la stratégie Xbox, ni même de son écosystème. Microsoft a choisi de se concentrer sur une stratégie de service, sans pour autant totalement délaisser le modèle classique. Dans cette optique, Microsoft a décidé de renommer le Xbox Live. Un crève-cœur pour les fans d’Xbox puisque le service n’avait pas changé de nom depuis sa création en 2002.

Le Xbox Live, service historique de Xbox. Crédit : Xbox

Le Xbox Live, c’est fini. Sans aucune communication officielle, Microsoft a changé le nom de son service en ligne. Avec la nouvelle stratégie mise en place, peut-on s’attendre à d’autres changements ? C’est probable. Il y a quelque mois, à la veille de la nouvelle génération de consoles, le Game Pass avait également changé de nom, devenant le Xbox Game Pass. Aujourd’hui, le Xbox Live devient le Xbox Network. Ce nom laisse penser qu’Xbox a pour but d’unifier encore plus ses services dans le futur. Le Xbox Live Gold, quant à lui, va garder le même nom.

Dashboard no longer refers to it as Xbox Live pic.twitter.com/nVf0BQ9ABl — Adam ‘EvilBoris’ Fairclough (@EvilBoris) March 20, 2021

La nuance ici n’est pas forcément évidente à saisir. Ainsi, un porte-parole de Microsoft a clarifié : « Xbox Network fait référence au service en ligne sous-jacent de Xbox, qui a été mis à jour dans le contrat de services Microsoft. La mise à jour de Xbox Live vers Xbox Network vise à distinguer le service lui-même des abonnements Xbox Live Gold. ». En bref, le Xbox Network est le nom du service en ligne, alors que le Xbox Live Gold est le nom de l’abonnement qui permet d’y accéder. Ainsi, c’est le cœur de son système qu’Xbox a décidé de renommer. Ce n’est pas anodin, puisque le service a gardé le même nom depuis sa création en 2002, et possède une forte identité aux yeux des fans d’Xbox. Certains ont d’ailleurs exprimé leur émotion sur Twitter.

Xbox Live : « Xbox Network », un nom qui s’inscrit dans la stratégie de Xbox

Comme un symbole, ce changement de nom vient appuyer le fait que les choses bougent chez Xbox. Avec le Game Pass, Microsoft tient quelque chose de solide, et Phil Spencer en est bien conscient. Après avoir décidé en 2018 que toutes les exclusivités Xbox seraient directement disponibles sur le Game Pass, l’attractivité du service n’a fait que grandir. Aujourd’hui, le Game Pass est le service de gaming par abonnement le plus populaire, récemment complétée par xCloud qui donne accès aux joueurs à leurs jeux Game Pass depuis n’importe quel endroit disposant d’une connexion suffisante.

Microsoft continue de travailler dans le but d’unifier et de renforcer son écosystème. C’est probablement dans cette optique qu’Xbox a décidé de renommer le Xbox Live. Certaines pistes ont notamment déjà indiqué il y a quelques mois une possible unification des offres Xbox Live Gold et Game Pass, qui n’a finalement pas abouti. Nous en saurons probablement plus prochainement.

Source : cnet.com