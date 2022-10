Le Xiaomi 11T 5G revient à 299 € chez Orange uniquement

Chez Orange, le smartphone Xiaomi 11T 5G bénéficie d’une remise de 250 € et revient à 299 €.

Si vous devez vous acheter un smartphone 5G à un budget limité, voici un bon plan à ne pas rater. Affiché à presque 550 € le Xioami 11T vous reviendra à seulement 299 €. Pour cela, il faudra prendre connaissance des détails ci-dessous.

Xiaomi 11T 5G > 299 € chez Orange

Le smartphone Xiaomi 11T 5G est accessible chez Orange

Pas d’inquiétude si vous voyez comme prix final 399 € sur le site Orange, voici l’explication. Pour commencer, le site offre donc une très belle réduction de 150 € à valoir jusqu’au 19/10/2022. Le prix du smartphone passe donc de 549 € à 399 €, pour obtenir la remise complémentaire de 100 € il faudra rapporter votre ancien smartphone dans votre boutique.

Concernant le smartphone Xiaomi 11T, il est équipé d’un écran de 6,67 pouces avec une définition full HD+ de 2400 X 1800 pixels. A l’intérieur, c’est le processeur MediaTek Dimensity 1200 avec une mémoire de 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go qui feront tourner le smartphone. Une configuration qui vous permettra d’utiliser vos applications préférées sans problème. La batterie de 5000 mAh sera pour l’utilisateur un vrai point fort renforcé par la recharge rapide à 120 W.

