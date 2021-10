Le Xiaomi 11T voit déjà son prix chuter de 50 €

Sur le marché depuis seulement quelques semaines, le smartphone Xiaomi 11T était affiché à 599 €. Désormais chez Amazon, vous allez pouvoir acheter le smartphone pour seulement 549 € soit une belle réduction de presque 50 €.

Le Xiaomi 11T est à 549 € chez Amazon

Plusieurs bonnes nouvelles s’ajoutent à ce bon plan. La première est bien évidemment le tarif puisque le Xiaomi 11T passe à 549 € au lieu de 599 € mais sachez également que vous aurez le choix entre plusieurs coloris. En effet, à vous de choisir si vous souhaitez recevoir le modèle blanc, gris ou bleu. La troisième et la dernière bonne nouvelle concerne la livraison, vous n’aurez pas de supplément pour recevoir votre colis dans votre point relais ou à votre domicile.

Concernant les caractéristiques techniques, le smartphone possède un écran de 6,67 pouces avec une dalle AMOLED qui affiche une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Le processeur est la puce Dimensity 1200 avec 8 Go de mémoire vive soit une configuration qui vous permettra de faire tourner vos applications et vos jeux favoris. La batterie de 5000 mAh va vous permettra de tenir toute la journée, les plus gourmands devront patienter 36 minutes pour recharger complètement le smartphone soit un score plutôt satisfaisant.

Toutefois, dans le doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, il vous permettra de comparer les modèles avant de passer votre commande.