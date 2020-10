Le Xiaomi MI 10 5G à seulement 1 € avec Bouygues Telecom !

Bouygues Telecom multiplie les promotions sur les smartphones. En ce moment, c’est le Xiaomi MI 10 5G qui est mis à l’honneur chez l’opérateur. Au départ à 101€ + 5€/mois avec le forfait Sensation 90Go, le Xiaomi MI 10 5G est aujourd’hui à seulement 1€ + 5€/mois (pendant 24 mois) avec le forfait Sensation 90Go en ce moment.

Doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 et d’un écran Amoled incurvé de 6,67 pouces, le Xiaomi MI 10 5G peut se comparer sans rougir aux smartphones haut de gamme à plus de 1000€ de la concurrence. Il dispose de plus de 4 caméras à l’arrière avec un objectif principal de 108MP et permet un stockage efficace qui utilise 50% d’espace en moins. Enfin, sa batterie de 4 780 mAh avec sa charge sans fil de 30 W lui permettent de rester allumé sans sourciller pendant plus d’une journée. Autant de qualités qu’il est rare de trouver pour seulement 1€, qu’importe l’opérateur.

50€ de réduction immédiate avec le code GJOURS50 jusqu’au 11 octobre

Pour passer de 101€ à 1€, Bouygues vous fait bénéficier de 2 offres différentes : une remise immédiate de 50€ avec le code promo GJOURS50 pour “Les Grands Jours” de Bouygues Telecom (valable jusqu’au 11 octobre 2020) et une offre de remboursement de 50€ proposée par Bouygues jusqu’au 8 novembre 2020.

Ainsi, pour profiter du Xiaomi MI 10 5G à seulement 1€, vous devez procéder en trois temps : d’abord inscrire le code de réduction GJOURS50 lors de votre achat, puis payer 51€ pour votre smartphone et ensuite envoyer un coupon de remboursement avec votre RIB et une facture d’achat à Bouygues pour vous faire rembourser 50€.

La remise immédiate de 50€ n’est valable que jusqu’au 11 octobre prochain, soit dans quelques jours à peine. Si ce smartphone vous intéresse, il n’y a donc pas une seconde à perdre. Rendez-vous dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom et profitez du Xiaomi MI 10 5G à seulement 1€ (+5€/mois pendant 24 mois)) avec le forfait Sensation 90Go.

Cet article est une publication sponsorisée par Bouygues Telecom.