Le Xiaomi Mi 10T 128 Go passe à 371 € chez Cdiscount

Cdiscount propose le Xiaomi Mi 10T 128 Go à 370,94 €, contre 499,90 € habituellement chez Xiaomi.

Smartphone Xiaomi Mi 10T 128 Go : réduction de 128 € chez Cdiscount

Pour ce tarif, ce téléphone propose de très belles prestations comme un écran LCD Full HD de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz ainsi qu’un processeur SoC Qualcomm Snadragon 865. Compatible 5G, c’est un modèle haut de gamme qui fait tourner tous les jeux sans soucis. Le MI 10T a également une très bonne autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh, mais point négatif pas de recharge sans fil.

Il y a également quelques axes d’amélioration, comme un écran qui manque de contraste, un téléphone plutôt lourd, et côté photo pas d’ultra grand angle. Pour le prix et surtout celui affiché avec la remise, on peut tout de même dire que le rapport qualité/prix est tout à fait satisfaisant. Si vous voulez prendre votre temps et réfléchir vous pouvez consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.

La remise est immédiate vous n’avez aucune manipulation à effectuer. Vous ne payerez pas de supplément pour une livraison que ce soit en point relais ou à votre domicile.