Le Xiaomi Mi 10T Pro 5G est à 1€ + 2€/mois chez Bouygues Telecom !

En ce moment chez Bouygues Telecom, en souscrivant le forfait Sensation 90Go à 26,99€/mois pendant un an, puis 41,99€/mois, vous pouvez profiter du Xiaomi Mi 10T Pro 5G pour seulement 1€ + 2€/mois pendant 24 mois, et ce, grâce à un code promo d’une valeur de 100€ : NOEL100. En plus de cela, vous pouvez aussi profiter d’une remise supplémentaire de 70€ pour la reprise de votre ancien téléphone.

Il s’agit donc d’une double offre qui vous permet d’obtenir le téléphone pour une fraction de son prix initial.

Des performances haut de gamme et une batterie solide

Sorti cette année 2020, le Xiaomi Mi 10T Pro 5G proposée par Bouygues dispose de 256Go de mémoire interne et d’un écran de 6,67 pouces. Son plus gros point fort, comme pour la plupart des Xiaomi, est sans surprise sa batterie de 5000 mAh qui peut vous faire bénéficier de 330 heures d’autonomie au total (36h d’autonomie en communication).

Autre point fort indéniable : son module photo de 108 mégapixels qui permet des photographies précises et colorées. Enfin, côté performance, le Xiaomi Mi 10T Pro 5G se place une nouvelle fois en haut du panier avec un processeur haut de gamme, une dalle LCD calibrée à la perfection et un taux de rafraîchissement à 144 Hz.

Si vous souhaitez profiter de ce smartphone pour seulement 1€/mois + 2€/mois pendant 24 mois, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Rendez-vous dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.