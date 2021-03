Le Xiaomi Mi 11 bénéficie déjà d’une ODR de 100 €

Grâce à une offre de remboursement de 100 € vous allez pouvoir faire chuter le montant de votre facture lors de l’achat du smartphone Xiaomi Mi 11. Le tarif passera donc de 799 € à 699 €.

Le Xiaomi Mi 11 à 699 € grâce à une ODR de 100 €

Si vous envisagiez d’acheter le Xiaomi Mi 11 c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet jusqu’au 4 avril 2021 vous obtiendrez un remboursement d’une valeur de 100 € par virement bancaire pour l’achat de ce smartphone. Pour l’obtenir il vous suffira de l’acheter au plus tard le 4 avril 2021 et de renvoyer le bulletin de participation disponible sur les sites marchands, ainsi que les documents obligatoires demandés. Vous recevrez ensuite votre remboursement dans un délai de 4 à 6 semaines. Attention pour bénéficier de cette offre vous devrez impérativement retirer votre produit dans le magasin de votre choix.

Concernant le Xiaomi Mi 11, il propose de nombreux atouts comme sa dalle AMOLED de 6,81 pouces avec une définition WQHD + de 3200 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi qu’une compatibilité HDR10+.

La puissance de son processeur Snapdragon 888 de Qualcomm font de lui le smartphone Android le plus performant du moment. Concernant l’autonomie, il ne dépassera pas une journée complète et ce à cause de sa batterie de 4600 mAh mais surtout à cause de son écran particulièrement gourmand.

