Le Xiaomi Mi 11 Ultra est moins cher chez Aliexpress durant le Single Day

Les promotions continuent pour le Single Day jusqu’au 11 novembre. Dès maintenant, profitez en pour acheter le Xiaomi Mi 11 Ultra qui passe à 579 € au lieu de 1199 €. Attention, à ce tarif les stocks vont vite partir.

Si vous recherchez un smartphone ayant des performances déjà élevées mais un prix bas par rapport à sa configuration, voici une belle offre chez Aliexpress. Le smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra est actuellement affiché à 579 € durant le Single Day, attention cette opération promotionnelle se terminera le 11 novembre.

Avant de valider votre commande, vous souhaitez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit. Le Xiaomi Mi 11 Ultra est équipé d’un écran OLED QHD+ de 6,81 pouces avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, se trouve un processeur Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM soit une configuration puissante qui vous permettra d’utiliser vos applications habituelles. Son autonomie est également plus que correcte grâce à une batterie de 5000 mAh et les plus gourmands pourront en plus utiliser la charge rapide 67 W qui assurera une recharge pleine en seulement 36 minutes.

