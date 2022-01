Le Xiaomi Mi 11i est à 419 € pour les soldes d’hiver

Si vous attendiez les soldes d’hiver pour changer votre smartphone, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Cdiscount. En effet, le Xiaomi Mi 11 est à 449 € au lieu de 850,69 € mais grâce à un code promo offert par le site, le smartphone passe à seulement 419 €.

Le Xiaomi Mi 11i est à petit prix chez Cdiscount

Les offres continuent et c’est le moment de vous faire plaisir en achetant ce smartphone chez Cdiscount. En effet, grâce à une belle remise proposée par le site et à la possibilité de cumuler avec le code promo 30DES399, le Xiaomi Mi 11i passe à seulement 419 € au lieu de 850,69 €.

Toutefois, avant de valider votre panier, vous avez certainement besoin de connaître plus de détails sur les caractéristiques techniques du produit. Le smartphone en question possède donc un écran de 6,81 pouces avec une définition Full HD+ de 1080 x 2400 pixels avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et une mémoire vive de 8 Go. Il dispose d’un espace de stockage de 256 Go et d’une batterie de 4520 mAh compatible avec la charge rapide pour les plus gourmands.

Toutefois, si ce modèle ne vous correspond pas, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, ainsi vous serez certain de votre choix.