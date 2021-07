Le Xiaomi Mi Note 10 Lite bénéficie d’une excellente promo chez Amazon

C’est le moment de profiter de cette belle économie de 125 € chez Amazon pour acheter le Xiaomi Mi Note 10 Lite. En effet, pour les soldes d’été il est donc affiché à 255 € au lieu de 379,99 €. Attention, ne réfléchissez pas trop longtemps car chez Amazon les prix bougent souvent.

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite est à 255 € chez Amazon

Chez la marque Xiaomi, vous êtes certain de trouver votre bonheur, car entre les smartphones d’entrée de gamme et les smartphones haut de gamme, tous les tarifs sont représentés. Cette fois c’est donc le Xiaomi Mi Note 10 Lite qui bénéficie d’une belle remise et qui passe à 255 € au lieu de 379,99 €.

Avant de valider votre panier, vous souhaitez certainement connaitre plus de détails sur la fiche technique du produit. Le smartphone en question possède un écran AMOLED de 6,47 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels avec cependant un taux de rafraichissement de 60 Hz. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 730G avec 6 Go de mémoire vive, ce qui va permettre une bonne fluidité dans l’utilisation quotidienne de votre smartphone. Sa batterie imposante et performante de 5260 mAh va vous permettre de tenir facilement une journée et peut-être deux selon votre utilisation quotidienne. A noter qu’il est compatible avec la charge rapide 30 W.

Toutefois, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones avant de valider votre panier.